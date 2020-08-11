Стало відомо, скільки бойовиків добровільно здалися СБУ

За період бойових дій на Донбасі Україні добровільно здалися 390 бойовиків. Вони скористались програмою Служби безпеки України "Тебе чекають вдома", яка була розпочата в серпні 2015 року.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і у Криму".

Як повідомляється, скориставшись цією програмою, бойовики ОРДЛО можуть

здатися українській владі та отримати звільнення від кримінальної відповідальності. У СБУ зазначають, що програма "Тебе чекають вдома" вважається деяким "передвісником" перехідного правосуддя.

Нагадаємо, голова представництва президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що 95% жителів окупованих територій не зазнають кримінального покарання.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки затримала у Донецькій області колишнього бойовика батальйону "Восток", який воював у складі незаконних збройних формувань проти української армії в районі Донецького аеропорту.