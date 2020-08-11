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Стало відомо, скільки бойовиків добровільно здалися СБУ

Автор: Андрій Козловський

Вони скористались програмою "Тебе чекають вдома"

За період бойових дій на Донбасі Україні добровільно здалися 390 бойовиків. Вони скористались програмою Служби безпеки України "Тебе чекають вдома", яка була розпочата в серпні 2015 року.

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Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і у Криму".

Як повідомляється, скориставшись цією програмою, бойовики ОРДЛО можуть
здатися українській владі та отримати звільнення від кримінальної відповідальності. У СБУ зазначають, що програма "Тебе чекають вдома" вважається деяким "передвісником" перехідного правосуддя.

Нагадаємо, голова представництва президента в АР Крим Антон Кориневич заявив, що 95% жителів окупованих територій не зазнають кримінального покарання.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки затримала у Донецькій області колишнього бойовика батальйону "Восток", який воював у складі незаконних збройних формувань проти української армії в районі Донецького аеропорту.

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