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СБУ задержала боевика батальона "Восток", который участвовал в боях за ДАП

Донецкая область, Среда 05 августа 2020 19:47
СБУ задержала боевика батальона "Восток", который участвовал в боях за ДАП
Фото: нашивка СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Калиниченко

Боевик был пулеметчиком в батальон "Восток"

Служба безопасности задержала в Донецкой области бывшего боевика батальона "Восток". Мужчина воевал в составе незаконных вооруженных формирований против украинской армии в районе Донецкого аэропорта.

Об этом сообщили в СБУ.

Боевик - житель Мариуполя, в 2014 году добровольно присоединился к рядам так называемого "батальона Восток". Воевал пулеметчиком во время боев за ДАП, а также в районе Авдеевки и Песках.

"В 2015 году злоумышленник оставил группировку и выехал на территорию РФ, где скрывался от правосудия. Правоохранители задержали бывшего боевика после того как он скрытно прибыл на подконтрольную украинской власти территорию", - рассказали в СБУ.

Преступнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины - участие в террористической группе или террористической организации.

Напомним, бои за Донецкий аэропорт продолжались более года - с сентября 2014 году до 22 января 2015 года. Битву за ДАП называют одной из самых ожесточенных в войне Украины с Россией.

В начале 2020 года Офис генерального прокурора открыл дело по факту подрыва боевиками здания Донецкого аэропорта с украинскими военными в 2015 году.

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