Большинство жителей ОРДЛО не привлекут к ответственности после деоккупации, - Кориневич

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У Зеленского говорят, что этим людям не стоит бояться прихода украинской власти

Глава представительства президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что 95% жителей оккупированных территорий не понесут уголовного наказания. По его словам, им не стоит бояться прихода украинской власти.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

Он пояснил, что в концепции деоккупации не прописывается "каталог профессий", чьи представители на оккупированных территориях точно будут освобождены от ответственности. Но при этом есть понимание, кто точно должен быть "амнистирован", а кто - наказан.

"Учитель или медсестра, например, не должны быть привлечены к ответственности. По судьям и прокурорам надо будет еще определяться, но я считаю, что эти люди должны быть лишены возможности принимать участие в дальнейшей жизни государства", - отметил глава группы.

Напомним, по итогам обсуждения закона об особом статусе Донбасса с российской стороной в ходе заседания Трехсторонней контактной группы не удалось достигнуть консенсуса даже по преамбуле, поскольку РФ требует убрать из нее упоминание о реинтеграции переселенцев.

Как писало РБК-Украина, глава парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут состояться только при определенных условиях.