Стало известно, сколько беженцев приняла Украина в 2021
Государственная миграционная служба Украины постоянно работает с выходцами из стран, в которых идет гражданская война или имеются определенные внутренние конфликты. Защита предоставляется иностранцам и лицам без гражданства, которые в этом нуждаются.
Об этом глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко сказала в интервью РБК-Украина.
По словам, з 2021 году в миграционные органы с заявлением о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, обратилось 546 граждан Афганистана, 104 гражданина Беларуси, 78 граждан Российской Федерации, 38 граждан Сирии.
В течение года в соответствии с решениями ГМС беженцами или лицами, которые нуждаются в дополнительной защите, признаны 106 граждан Афганистана, 24 граждан Беларуси, 68 граждан России, 58 граждан Сирии, сообщила Науменко.
"То есть мы предоставляем защиту иностранцам и лицам без гражданства, которые в этом нуждаются", - добавила глава Государственной миграционной службы.
Напомним, по данным Госстата, за январь-октябрь 2021 года, миграционный прирост в Украине составил 15 473 человек (в 2020 году - 6 852).