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Смертность в Украине растет. Госстат обнародовал новые данные

Новина українською →
Украина, Понедельник 20 декабря 2021 15:31
Смертность в Украине растет. Госстат обнародовал новые данные Смертность в Украине в октябре 2021 года выросла на 25,8%
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала данные о демографической ситуации в Украине за январь-октябрь 2021 года. В октябре общая смертность по сравнению прошлым годом выросла на 25,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

В октябре умерло 74 282 человек, что на 15 235 человек больше, чем в октябре 2020 года (59 047 человек).

Всего с начала года в Украине умерло 562 137 человек. Это на 76 403 смертей больше, чем за январь-сентябрь 2020 года, когда умерло 426 687 человек.

Кроме того, с начала 2021 года в Украине родилось 229 209 человек (в прошлом году 247 278), миграционный прирост составил 15 473 человек (в прошлом году - 6 852).

Смертность в Украине растет. Госстат обнародовал новые данные

По оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 ноября 2021 года составляла 41 270 899 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 317 455 человек (в том числе за сентябрь - на 48 939 человек).

Смертность в Украине растет. Госстат обнародовал новые данные

Напомним, за 2020 год в Украине умерло 616 835 человек, что на 35 721 смерть больше, чем за 2019 год, когда умерло 581 114 человек. Численность наличного населения в Украине на 1 января 2021 года составляла 41 588 354 человек. За 2020 год население Украины сократилось на 314 062 человека.

По официальной информации Госстата, в 2020 году от COVID-19 умерло 20 709 украинцев. Грипп и пневмония стали причиной смерти 11 358 человек.

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Государственная служба статистики
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