Стало відомо, скільки біженців прийняла Україна в 2021

Державна міграційна служба України постійно працює з вихідцями з країн, в яких йде громадянська війна або є певні внутрішні конфлікти. Захист надається іноземцям та особам без громадянства, які цього потребують.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв'ю РБК-Україна .

За словами, з 2021 року до міграційних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулося 546 громадян Афганістану, 104 громадянина Білорусі, 78 громадян Російської Федерації, 38 громадян Сирії.

Протягом року відповідно до рішень ДМС біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, визнані 106 громадян Афганістану, 24 громадян Білорусі, 68 громадян Росії, 58 громадян Сирії, повідомила Науменко.

"Тобто ми надаємо захист іноземцям та особам без громадянства, які цього потребують", - додала голова Державної міграційної служби.