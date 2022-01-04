ru ua
Вт, 04 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, скільки біженців прийняла Україна в 2021

Новость на русском →
Україна, Вівторок 04 січня 2022 14:41
Стало відомо, скільки біженців прийняла Україна в 2021 Фото: глава ДМС Наталія Науменко (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олег Черниш

Державна міграційна служба України постійно працює з вихідцями з країн, в яких йде громадянська війна або є певні внутрішні конфлікти. Захист надається іноземцям та особам без громадянства, які цього потребують.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами, з 2021 року до міграційних органів із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, звернулося 546 громадян Афганістану, 104 громадянина Білорусі, 78 громадян Російської Федерації, 38 громадян Сирії.

Протягом року відповідно до рішень ДМС біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, визнані 106 громадян Афганістану, 24 громадян Білорусі, 68 громадян Росії, 58 громадян Сирії, повідомила Науменко.

"Тобто ми надаємо захист іноземцям та особам без громадянства, які цього потребують", - додала голова Державної міграційної служби.

Нагадавши, за даними Держстату, за січень-жовтень 2021 року, міграційний приріст в Україні склав 15 473 осіб (у 2020 році - 6 852).

Читайте РБК-Україна в Google News
ДМС
NEWS
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2", - Politico
DAILY
Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Наталія Науменко: Неконтрольована міграція з України – це ризик втрати безвізу