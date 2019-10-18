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Стало відомо, коли Сенцов відвідає Європарламент

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 01:02
Стало відомо, коли Сенцов відвідає Європарламент
Фото: Олег Сенцов (РБК-Україна)

Візит в Європарламент запланований на 25 листопада

Український режисер, політв'язень Кремля Олег Сецов відвідає Європейський парламент наприкінці листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста Рікарда Йозвяка в Twitter.

Зазначається, що візит Сенцова для виступу в Європарламенті запланований на 25 листопада. Також очікується, що наприкінці наступного місяця колишній політв'язень отримає премію Сахарова.

"Сенцов приїде до Європейського парламенту в понеділок, 25 листопада, щоб виступити в Раді із закордонних справ. Очевидно, він отримає премію Сахарова під час пленарного засідання Європарламенту пізніше того ж тижня", – вказав Рікард Йозвяк.

Стало відомо, коли Сенцов відвідає ЄвропарламентРаніше повідомлялося, що Європейський парламент на невизначений термін відтермінував церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову.

Нагадаємо, український політв'язень Кремля Олег Сенцов став лауреатом премії імені Сахарова за 2018 рік.

РБК-Україна писало, що після повернення Сенцова з російського полону арезидент Європарламенту Давид Сассоли заявляв про готовність особисто привезти в Україну премію імені Андрія Сахарова, присуджену режисеру Олегу Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я.

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