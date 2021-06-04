Стало известно, что сегодня рассмотрит СНБО. Среди тем - закон об олигархах

По словам одного из них, среди прочего рассмотрят выполнение санкций против "воров в законе" и заслушают аудит государственных резиденций на территории Конча-Заспы.

Также предусмотрен доклад о состоянии защищенности Украины, в частности в антитеррористической сфере.

Кроме того, СНБО намерен рассмотреть законопроект об олигархах, который накануне Владимир Зеленский внес в Верховную раду.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Совбез наложит санкций на пятерых нардепов. Однако источники РБК-Украина опровергают эту информацию.

Два источника уточнили, что заседание начнется в 14:00.