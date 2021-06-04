RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відомо, що сьогодні розгляне РНБО. Серед тем - закон про олігархів

Автор: Владислав Красінський

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) в п'ятницю перевірить, як були виконані минулі рішення. Також на засіданні розглянуть законопроект про олігархів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела, причетні до підготовки засідання.

За словами одного з них, серед іншого розглянуть виконання санкцій проти "злодіїв у законі" і заслухають аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи.

Також передбачена доповідь про стан захищеності України, зокрема в антитерористичній сфері.

Крім того, РНБО має намір розглянути законопроект про олігархів, який напередодні Володимир Зеленський вніс до Верховної ради.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Радбез накладе санкцій на п'ятьох нардепів. Однак джерела РБК-Україна спростовують цю інформацію.

Два джерела уточнили, що засідання розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

Зазначимо, у Раді прокоментували внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про олігархів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України РНБОВолодимир Зеленськийолигархи