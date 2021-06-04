Стало відомо, що сьогодні розгляне РНБО. Серед тем - закон про олігархів

За словами одного з них, серед іншого розглянуть виконання санкцій проти "злодіїв у законі" і заслухають аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи.

Також передбачена доповідь про стан захищеності України, зокрема в антитерористичній сфері.

Крім того, РНБО має намір розглянути законопроект про олігархів, який напередодні Володимир Зеленський вніс до Верховної ради.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Радбез накладе санкцій на п'ятьох нардепів. Однак джерела РБК-Україна спростовують цю інформацію.

Два джерела уточнили, що засідання розпочнеться о 14:00.