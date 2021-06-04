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Стало відомо, що сьогодні розгляне РНБО. Серед тем - закон про олігархів

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Київ, П'ятниця 04 червня 2021 12:38
Стало відомо, що сьогодні розгляне РНБО. Серед тем - закон про олігархів Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

Рада національної безпеки і оборони (РНБО) в п'ятницю перевірить, як були виконані минулі рішення. Також на засіданні розглянуть законопроект про олігархів.

Про це РБК-Україна повідомили джерела, причетні до підготовки засідання.

За словами одного з них, серед іншого розглянуть виконання санкцій проти "злодіїв у законі" і заслухають аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи.

Також передбачена доповідь про стан захищеності України, зокрема в антитерористичній сфері.

Крім того, РНБО має намір розглянути законопроект про олігархів, який напередодні Володимир Зеленський вніс до Верховної ради.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Радбез накладе санкцій на п'ятьох нардепів. Однак джерела РБК-Україна спростовують цю інформацію.

Два джерела уточнили, що засідання розпочнеться о 14:00.

Нагадаємо, Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.

Зазначимо, у Раді прокоментували внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про олігархів.

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