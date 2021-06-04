Стало відомо, що сьогодні розгляне РНБО. Серед тем - закон про олігархів
Рада національної безпеки і оборони (РНБО) в п'ятницю перевірить, як були виконані минулі рішення. Також на засіданні розглянуть законопроект про олігархів.
Про це РБК-Україна повідомили джерела, причетні до підготовки засідання.
За словами одного з них, серед іншого розглянуть виконання санкцій проти "злодіїв у законі" і заслухають аудит державних резиденцій на території Конча-Заспи.
Також передбачена доповідь про стан захищеності України, зокрема в антитерористичній сфері.
Крім того, РНБО має намір розглянути законопроект про олігархів, який напередодні Володимир Зеленський вніс до Верховної ради.
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Радбез накладе санкцій на п'ятьох нардепів. Однак джерела РБК-Україна спростовують цю інформацію.
Два джерела уточнили, що засідання розпочнеться о 14:00.
Нагадаємо, Зеленський вніс до парламенту законопроект про олігархів. У документі йдеться, що рішення про внесення особи до реєстру олігархів буде приймати РНБО.
Зазначимо, у Раді прокоментували внесений президентом Володимиром Зеленським законопроект про олігархів.