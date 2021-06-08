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Стало відомо, хто з керівництва ЄС приїде на саміт Кримської платформи

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Вівторок 08 червня 2021 19:49
Стало відомо, хто з керівництва ЄС приїде на саміт Кримської платформи Фото: високий представник ЄС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Участь у саміті Кримської платформи підтвердили керівники інститутів ЄС. Зокрема, президент Євроради Шарль Мішель, віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс і високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Про це заявив Міхаель Зіберт, Керуючий директор з Росії, Східного партнерства, Центральної Азії, регіонального співробітництва та ОБСЄ Європейської служби зовнішньої діяльності, передає прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Міхаель Зіберт підтвердив участь керівників інститутів ЄС - президента Європейської Ради Шарля Мішеля, виконавчого віце-президента Європейської комісії Валдіса Домбровскіса і високого представника ЄС Жозепа Борреля в Київському саміті", - йдеться в повідомленні.

При цьому Зіберт відзначив активну підтримку Євросоюзом Кримської платформи як важливого інструменту посилення міжнародних зусиль з деокупації Криму.

Нагадаємо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Участь в установчому саміті, зокрема, візьме голова Європейської Ради Шарль Мішель, а також представники країн Європи.

Зазначимо, раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що йде Підготовка до запуску саміту Кримська платформа. Він покликаний відповісти на виклики російської окупації півострова.

Як повідомляло РБК-Україна, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що загрози Російській Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

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