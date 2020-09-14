Стало известно, когда Рада рассмотрит бюджет-2021

Верховная рада Украины рассмотрит государственный бюджет на следующий год уже на этой неделе. Так, рассмотрение состоится в пятницу, 18 сентября.

Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета парламента.

"На этой неделе у нас будет рассмотрение бюджета. До завтра в Верховную раду Украины, до 15 сентября, должен поступить государственный бюджет Украины на 2021 год. Насколько я понимаю, он будет отправлен в Верховную раду вовремя", - сообщил Разумков.

Спикер ВР попросил профильный комитет рассмотреть документ, как только он поступит, чтобы в пятницу парламентарии смогли его рассмотреть в сессионном зале.

Напомним, КМУ в ходе своего заседания одобрил проект государственного бюджета на 2021 год и бюджетообразующие законопроекты.

Так, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль анонсировал, что проект госбюджета на 2021 год поступит на рассмотрение Рады на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр назвал курс доллара, заложенный в проект бюджета-2021.