Стало известно, когда пройдет ВНО-2020

Внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году пройдет с 21 мая по 15 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

Согласно графику ВНО-2020, регистрация пройдет с 3 февраля по 24 марта. Размещение приглашений-пропусков состоится до 30 апреля.

Основная сессия оценивания по 11 предметам пройдет с 21 мая по 15 июня.

Математика - 21 мая;

Украинский язык и литература - 26 мая;

Физика -28 мая;

Испанский, немецкий и французский языки - 1 июня;

Английский язык - 2 июня;

История Украины - 4 июня;

Биология - 9 июня;

География - 11 июня;

Химия - 15 июня.

Оглашение результатов по математике и физике будет представлены до 12 июня; по украинскому языку и литературе, истории Украины и иностранным языкам - до 20 июня; по биологии, химии и географии - до 24 июня.

Ранее сообщалось, что с 2021 года планируется введение обязательного внешнего независимого оценивания по математике. Экзамен будет двухуровневым.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, когда планируются школьные каникулы в новом учебном году.