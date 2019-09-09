Стало відомо, коли відбудеться ЗНО-2020

Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні у 2020 році пройде з 21 травня по 15 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український центр оцінювання якості освіти.

Згідно з графіком ЗНО-2020, реєстрація пройде з 3 лютого по 24 березня. Розміщення запрошень-перепусток відбудеться до 30 квітня.

Основна сесія оцінювання з 11 предметів пройде з 21 травня по 15 червня.

Математика - 21 травня;

Українська мова та література - 26 травня;

Фізика -28 травня;

Іспанська, німецька та французька мови - 1 червня;

Англійська мова - 2 червня;

Історія України - 4 червня;

Біологія - 9 червня;

Географія - 11 червня;

Хімія - 15 червня.

Оголошення результатів з математики та фізики буде представлено до 12 червня; з української мови та літератури, історії України та іноземним мовам - до 20 червня; з біології, хімії та географії - до 24 червня.

Раніше повідомлялося, що з 2021 року планується введення обов'язкового зовнішнього незалежного оцінювання з математике. Іспит буде дворівневим.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, коли плануються шкільні канікули в новому навчальному році.