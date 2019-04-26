В Минобразования предупредили, что ВНО по математике станет обязательным

Фото: Лилия Гриневич (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы Минобразования, экзамен будет двухуровневым

С 2021 года для выпускников школ будет введено обязательное внешнее независимое оценивание по математике. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сказала министр образования и науки Лилия Гриневич, передает "Укринформ".

Гриневич объяснила, что базовые навыки по математике необходимы каждому человеку.

"Мы введем с 2021 года двухуровневый экзамен по украинскому языку, это будет базовый уровень украинский язык как государственный, и углубленное изучение - украинский язык и литература. С 2021 года мы планируем ввести обязательный экзамен по математике для всех выпускников. Это означает, что выпускники 9 классов в этом году будут уже готовиться к такому экзамену. Как логика: прежде всего базовые навыки по математике необходимы каждому человеку - они развивают логическое и абстрактное мышление... Этот экзамен будет двухуровневым, то есть могут выбрать: гуманитарии - первый уровень, для тех, кто вступает в технические вузы на технические специальности - углубленный уровень математики. История Украины и английский язык будут на выбор", - сообщила глава Минобразования.

По ее словам, обязательным ВНО в 2021 году станут украинский язык и литература - 2-уровневый экзамен, математика - 2 уровня сложности, история Украины или иностранный язык на выбор и дополнительный предмет по выбору ученика.

Напомним, ранее Гриневич заявила, что для сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО) зарегистрированы уже 354 тысячи человек.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году для школ национальных меньшинств будет снижен проходной порог для внешнего независимого оценивания по украинскому языку.

Добавим, 5 февраля в Украине стартовала регистрация на внешнее независимое оценивание. Она длилась до 25 марта.