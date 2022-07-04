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Стало известно, где пройдет следующая конференция по вопросам восстановления Украины

Новина українською →
Лугано, Понедельник 04 июля 2022 19:17
Стало известно, где пройдет следующая конференция по вопросам восстановления Украины Фото: следующая конференция по восстановлению Украины пройдет в Британии (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Елизавета Драбкина

Следующая конференция по вопросам восстановления Украины состоится в Великобритании в 2023 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter.

Он поблагодарил министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс за постоянную помощь и готовность содействовать развитию Украины.

Также Шмыгаль отметил, что конференция в 2023 году станет следующим шагом на пути к восстановлению Украины, начатому в Лугано благодаря Швейцарии.

Напомним, сегодня в Лугано (Швейцария) прошла первая конференция по вопросам восстановления Украины. Президент Владимир Зеленский, который принимал в ней участие дистанционно, намекнул некоторым участникам делегации на возвращение в Украину.

Кроме того, Украина разработала план восстановления, который рассчитан на 10 лет.

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Украина Великобритания Швейцария Денис Шмыгаль
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