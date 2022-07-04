ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, де пройде наступна конференція з питань відновлення України

Новость на русском →
Лугано, Понеділок 04 липня 2022 19:17
Стало відомо, де пройде наступна конференція з питань відновлення України Фото: наступна конференція з відновлення України пройде у Британії (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у Великобританії у 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Twitter.

Він подякував міністру закордонних справ Великобританії Ліз Трасс за постійну допомогу та готовність сприяти розвитку України.

Також Шмигаль зазначив, що конференція у 2023 році стане наступним кроком на шляху до відновлення України, розпочатого в Лугано завдяки Швейцарії.

Нагадаємо, сьогодні у Лугано (Швейцарія) пройшла перша конференція з питань відновлення України. Президент Володими Зеленський, що брав у ній участь дистанційно, натякнув деяким учасникам делегації на повернення в Україну.

Окрім того, Україна розробила план відновлення, що розрахований на 10 років.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Великобританія Швейцарія Денис Шмигаль
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони