Стало відомо, де пройде наступна конференція з питань відновлення України
Фото: наступна конференція з відновлення України пройде у Британії (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Наступна конференція з питань відновлення України відбудеться у Великобританії у 2023 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Twitter.
Він подякував міністру закордонних справ Великобританії Ліз Трасс за постійну допомогу та готовність сприяти розвитку України.
Також Шмигаль зазначив, що конференція у 2023 році стане наступним кроком на шляху до відновлення України, розпочатого в Лугано завдяки Швейцарії.
Нагадаємо, сьогодні у Лугано (Швейцарія) пройшла перша конференція з питань відновлення України. Президент Володими Зеленський, що брав у ній участь дистанційно, натякнув деяким учасникам делегації на повернення в Україну.
Окрім того, Україна розробила план відновлення, що розрахований на 10 років.