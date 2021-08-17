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Стало известно о причастности Нацкорпуса к сносу в центре Киева декорации ко Дню независимости

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Киев, Вторник 17 августа 2021 20:12
Стало известно о причастности Нацкорпуса к сносу в центре Киева декорации ко Дню независимости Фото: в центре Киева снесли декорации ко Дню независимости (фото t.me/nationalcorps)
Автор: РБК-Украина

Активистами, которые самостоятельно снесли в центре Киева декорации, которые установили на аллее Героев Небесной сотни ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу, оказались представители "Национального корпуса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, киевские власти не получали документов на установку инсталляции, поэтому он дал поручение Департаменту благоустройства демонтировать их.

Активисты Нацкорпуса первыми начали демонтаж, после чего полиция задержала нескольких активистов.

Стало известно о причастности Нацкорпуса к сносу в центре Киева декорации ко Дню независимости

Как сообщили в политсиле, сейчас всех задержанных отпустили после письменных объяснений. Сейчас пострадавшие советуются с юристами относительно дальнейших действий относительно избиения.

Напомним, в центре столицы снесли декорации, которые установили ко Дню Независимости Украины и перекрывали доступ к Мемориалу.

Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должна была использоваться для съемок.

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Киев День независимости Украины Нацкорпус
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