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Стало відомо про причетність Нацкорпусу до знесення в центрі Києва декорації до Дня незалежності

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Київ, Вівторок 17 серпня 2021 20:12
Стало відомо про причетність Нацкорпусу до знесення в центрі Києва декорації до Дня незалежності Фото: у центрі Києва знесли декорації до Дня незалежності (t.me/nationalcorps)
Автор: РБК-Україна

Активістами, які самостійно знесли у центрі Києва декорації, які встановили на алеї Героїв Небесної сотні до Дня незалежності України та перекривали доступ до меморіалу, виявилися представники "Національного корпусу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, київська влада не отримували документів на установку інсталяції, тому він дав доручення Департаменту благоустрою демонтувати їх.

Активісти Нацкорпусу першими розпочали демонтаж, після чого поліція затримала кількох активістів.

Стало відомо про причетність Нацкорпусу до знесення в центрі Києва декорації до Дня незалежності

Як повідомили в політсилі, наразі всіх затриманих відпустили після письмових пояснень. Зараз постраждалі радяться з юристами щодо подальших дій стосовно побиття.

Нагадаємо, у центрі столиці знесли декорації, які встановили до Дня Незалежності України та перекривали доступ до Меморіалу.

Інсталяція радянської квартири зображувала епоху початку незалежності країни і повинна була використовуватися для зйомок.

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Київ День незалежності України Нацкорпус
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