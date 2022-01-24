Стало известно, на что пойдет новый пакет помощи ЕС на 1,2 млрд евро

Новый пакет макрофинансовой помощи от Европейского союза пойдет на поддержание финансовой устойчивости в Украине. Сегодня Брюссель объявил о новой программе на 1,2 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минфина .

Сообщается, что Еврокомиссия приняла решение предоставить Украине экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Первый транш составит 600 млн евро, решение должно быть поддержано Советом ЕС и Европарламентом.

"Мы благодарны партнерам из Европейского союза за поддержку Украины, которая поможет обеспечить макрофинансовую стабильность. Решение о старте новой программы макрофинансовой помощи ЕС является очередным свидетельством высокого уровня стратегического партнерства с ЕС", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко

Также сообщается, что средства макрофина будут направлены на поддержание финансовой устойчивости в Украине.