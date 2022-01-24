Стало відомо, на що піде новий пакет допомоги ЄС на 1,2 млрд євро

Новий пакет макрофінансової допомоги від Європейського союзу піде на підтримку фінансової стійкості в Україні. Сьогодні Брюссель оголосив про нову програму на 1,2 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну.
Повідомляється, що Єврокомісія прийняла рішення надати Україні екстрену макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш складе 600 млн євро, рішення має бути підтримане Радою ЄС і Європарламентом.
"Ми вдячні партнерам з Європейського союзу за підтримку України, яка допоможе забезпечити макрофінансову стабільність. Рішення про старт нової програми макрофінансової допомоги ЄС є черговим свідченням високого рівня стратегічного партнерства з ЄС", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко
Також повідомляється, що кошти макрофіну будуть спрямовані на підтримку фінансової стійкості в Україні.
Нагадаємо, сьогодні ЄС оголосив про новий пакет фіндопомоги для України, в рамках якого виділить 1,2 млрд євро.
Крім того, в 2022 році ЄС має надати додаткові гранти на суму 120 млн євро для підтримки реформ і державної політики в ключових сферах.