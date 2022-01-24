Стало відомо, на що піде новий пакет допомоги ЄС на 1,2 млрд євро

Новий пакет макрофінансової допомоги від Європейського союзу піде на підтримку фінансової стійкості в Україні. Сьогодні Брюссель оголосив про нову програму на 1,2 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Мінфіну .

Повідомляється, що Єврокомісія прийняла рішення надати Україні екстрену макрофінансову допомогу в розмірі 1,2 млрд євро. Перший транш складе 600 млн євро, рішення має бути підтримане Радою ЄС і Європарламентом.

"Ми вдячні партнерам з Європейського союзу за підтримку України, яка допоможе забезпечити макрофінансову стабільність. Рішення про старт нової програми макрофінансової допомоги ЄС є черговим свідченням високого рівня стратегічного партнерства з ЄС", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко

Також повідомляється, що кошти макрофіну будуть спрямовані на підтримку фінансової стійкості в Україні.