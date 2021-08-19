Стало известно о последствиях разлива нефти на КТК

Руководство КТК заявило, что "площадь разлива составила всего около 200 кв м", и что разлив ликвидирован. В Институте космических исследований и Институте океанологии РАН показали снимки из космоса, по которым видно, что нефть разлилась на 80 кв км, то есть показатели занижены в 400 раз.

Через сутки нефтяное пятно вытянулось в открытое море на 19 км. Глава надзорного ведомства РФ Светлана Радионова написала, что "так выглядят халатные действия сотрудников Морского терминала АО "КТК-Р". Губернатор Краснодарского края решил проверить информацию, но заявил, что не увидел проблем. Следственный комитет России возбудил дело по части 1 статьи 252 УК РФ ("Загрязнение морской среды"), а позже переквалифицировал статью на "загрязнение морской среды, причинившие существенный вред окружающей среде".

Главный научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной заявил, что нефтяное пятно "может исчезнуть" к вечеру 11 августа. Эти слова снова вызвали в соцсетях шквал негативных комментариев. К утру 12 августа, как показал спутниковый снимок, пятно исчезло.

По словам представителей международных природоохранных организаций, разлив нефти может иметь серьезные последствия. Директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отмечает, что это - не первая экологическая катастрофа в РФ, которую бизнес и чиновники стараются замять. Он считает, что попытка замолчать ситуацию была согласована с властями, ведь мэр Новороссийска не стал закрывать пляжи и заявил, что "ничего страшного не произошло". Также он отметил, что фауна в море в уязвимом положении: рыба и моллюски могут погибнуть.

Руководитель ОО "Гражданская инициатива против экологической преступности" Дмитрий Шевченко считает, что разлив нанес ущерб морской части заповедника Утриш. По словам эколога, от химических элементов нефти пострадают дельфины, моллюски и рыба.

Он отметил, что такой фауны, как в заповеднике Утриш, нет нигде, и если разлив не устранять сразу, то тяжелая фракция нефти отложится на дне. По оценке руководителя программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексея Книжникова, нефтепродуктами загрязнено 7 км побережья между Абрау-Дюрсо и Утришским заповедником. Следы нефтепродуктов обнаружены в Анапском дельфинарии, сотрудники пытаются установить ограждения и ленты сорбирующего бона, который будет собирать маслянистую пленку.

Трубопровод КТК, на котором произошла утечка, соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и месторождения на шельфе Каспия с терминалом в Новороссийске. В 2018 он был реконструирован для увеличения мощности, и теперь способен транспортировать до 67 млн тонн нефти в год. Сейчас ведется работа по увеличению мощности трубопровода до 72,5 млн тонн.