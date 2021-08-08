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В Новороссийском порту произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера

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Новороссийск, Воскресенье 08 августа 2021 01:52
В Новороссийском порту произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера Фото: в Новороссийске произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера (flickr.com/tfadam)
Автор: РБК-Украина

В Новороссийском порту произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера. Точный объем загрязнений пока устанавливают специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант".

Инцидент произошел у терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"При погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала КТК произошел залповый выброс сырой нефти", - сообщили в пресс-службе ведомства. ЧП произошло в море в 6 км от берега.

Площадь загрязнения составила 200 кв. м. КТК устраняет разлив собственными силами, запроса в Росморречфлот от владельца терминала не поступало. "Силы и средства филиала Морской спасательной службы приведены в полную готовность", - отметили в Каспийском трубопроводном консорциуме.

Напомним, что из России пытались переправить в Украину контрабандную нефть на более чем 733 млн гривен.

Также Украина опровергла контрабанду нефти из РФ: была транзитная поставка в Беларусь.

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