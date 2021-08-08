В Новороссийском порту произошел выброс нефти при погрузке греческого танкера. Точный объем загрязнений пока устанавливают специалисты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсант" .

Инцидент произошел у терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

"При погрузке судна Minerva Symphony (порт приписки Пирей, флаг Греции) через выносное причальное устройство с терминала КТК произошел залповый выброс сырой нефти", - сообщили в пресс-службе ведомства. ЧП произошло в море в 6 км от берега.

Площадь загрязнения составила 200 кв. м. КТК устраняет разлив собственными силами, запроса в Росморречфлот от владельца терминала не поступало. "Силы и средства филиала Морской спасательной службы приведены в полную готовность", - отметили в Каспийском трубопроводном консорциуме.