Стало відомо про наслідки розливу нафти на КТК

Керівництво КТК заявило, що "площа розливу склала всього близько 200 кв м", і що розлив ліквідовано. В Інституті космічних досліджень та Інституті океанології РАН показали знімки з космосу, за якими видно, що нафта розлилася на 80 кв км, тобто показники занижені в 400 разів.

Через добу нафтова пляма витягнулося у відкрите море на 19 км. Глава наглядового відомства РФ Світлана Радіонова написала, що "так виглядають недбалі дії співробітників Морського терміналу АТ "КТК-Р". Губернатор Краснодарського краю вирішив перевірити інформацію, але заявив, що не побачив проблем. Слідчий комітет Росії порушив справу за частиною 1 статті 252 КК РФ ("забруднення морського середовища"), а пізніше перекваліфікував статтю на "забруднення морського середовища, які заподіяли істотну шкоду навколишньому середовищу".

Головний науковий співробітник Інституту океанології РАН Андрій Костяний заявив, що нафтова пляма "може зникнути" до вечора 11 серпня. Ці слова знову викликали в соцмережах шквал негативних коментарів. До ранку 12 серпня, як показав супутниковий знімок, пляма зникла.

За словами представників міжнародних природоохоронних організацій, розлив нафти може мати серйозні наслідки. Директор Центру розвитку регіональної політики Ілля Гращенков зазначає, що це - не перша екологічна катастрофа в РФ, яку бізнес і чиновники намагаються зам'яти. Він вважає, що спроба замовчати ситуацію була узгоджена з владою, адже мер Новоросійська не став закривати пляжі і заявив, що "нічого страшного не сталося". Також він зазначив, що фауна в море в уразливому положенні: риба і молюски можуть загинути.

Керівник ГО "Громадянська ініціатива проти екологічної злочинності" Дмитро Шевченко вважає, що розлив завдав шкоди морській частині заповідника Утріш. За словами еколога, від хімічних елементів нафти постраждають дельфіни, молюски та риба.

Він зазначив, що такої фауни, як в заповіднику Утриш, немає ніде, і якщо розлив не усувати відразу, то важка фракція нафти відкладеться на дні. За оцінкою керівника програми WWF Росії з екологічної відповідальності бізнесу Олексія Кніжнікова, нафтопродуктами забруднено 7 км узбережжя між Абрау-Дюрсо і Утрішським заповідником. Сліди нафтопродуктів виявлені в Анапському дельфінарії, співробітники намагаються встановити огорожі та стрічки сорбуючого бону, який буде збирати маслянисту плівку.

Трубопровід КТК, на якому стався витік, з'єднує нафтові родовища заходу Казахстану і родовища на шельфі Каспію з терміналом в Новоросійську. У 2018 він був реконструйований для збільшення потужності, і тепер здатний транспортувати до 67 млн ​​тонн нафти на рік. Зараз ведеться робота по збільшенню потужності трубопроводу до 72,5 млн тонн.