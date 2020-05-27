ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Стало известно, почему трагедию в Кагарлыке комитет ВР рассмотрит в закрытом режиме

Новости » Происшествия     27.05.2020 - 17:30
Стало известно, почему трагедию в Кагарлыке комитет ВР рассмотрит в закрытом режиме
Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Членов комитета проинформируют о недопустимости разглашения сведений дела

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит дело о трагедии в Кагарлыке в закрытом заседании из-за особенностей совершенного преступления. Глава комитета Денис Монастырский уверен, что все члены комитета поддержат решение о закрытом заседании.

Об этом парламентарий рассказал РБК-Украина.

"Во-первых, это связано с особенностью самого преступления, ведь речь идет о сексуальном преступлении и там есть подробности, которые не могут быть обнародованы публично. А во-вторых, там есть тайна досудебного расследования", - отметил депутат.

Монастырский также подчеркнул, что члены комитета будут проинформированы о недопустимости разглашения сведений этого досудебного расследования.

Так, на заседании комитета 1 июня планируется заслушать правоохранителей и выяснить, были ли собраны в надлежащий процессуальный способ все необходимые доказательства вины задержанных полицейских.

Кроме того, Монастырский допускает создание временной следственной комиссии по событиям в Кагарлыке.

"Касательно создания ВСК, то мы будем делать выводы уже после того, как все заслушаем (на комитете 1 июня, - ред.), но по моему убеждению, ВСК нужно создавать тогда, когда мы увидим, что не выполняет все необходимое ГБР и появляются какие-то сложности в расследовании", - добавил нардеп.

Глава комитета подчеркнул, что еще "однозначно рано" говорить о политической ответственности министра внутренних дел или главы Нацполиции за трагедию в Кагарлыке.

Напомним, правоохранительный комитет ВР 1 июня соберется на закрытое заседание по делу об изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции.

Как писало РБК-Украина, в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыке двое сотрудников изнасиловали женщину, после чего было принято решение об реорганизации отдела.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Олег Черныш

Теги Новости Украины полицияизнасилованиеВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь