Стало известно, почему трагедию в Кагарлыке комитет ВР рассмотрит в закрытом режиме

Фото: Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Членов комитета проинформируют о недопустимости разглашения сведений дела

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит дело о трагедии в Кагарлыке в закрытом заседании из-за особенностей совершенного преступления. Глава комитета Денис Монастырский уверен, что все члены комитета поддержат решение о закрытом заседании.

Об этом парламентарий рассказал РБК-Украина.

"Во-первых, это связано с особенностью самого преступления, ведь речь идет о сексуальном преступлении и там есть подробности, которые не могут быть обнародованы публично. А во-вторых, там есть тайна досудебного расследования", - отметил депутат.

Монастырский также подчеркнул, что члены комитета будут проинформированы о недопустимости разглашения сведений этого досудебного расследования.

Так, на заседании комитета 1 июня планируется заслушать правоохранителей и выяснить, были ли собраны в надлежащий процессуальный способ все необходимые доказательства вины задержанных полицейских.

Кроме того, Монастырский допускает создание временной следственной комиссии по событиям в Кагарлыке.

"Касательно создания ВСК, то мы будем делать выводы уже после того, как все заслушаем (на комитете 1 июня, - ред.), но по моему убеждению, ВСК нужно создавать тогда, когда мы увидим, что не выполняет все необходимое ГБР и появляются какие-то сложности в расследовании", - добавил нардеп.

Глава комитета подчеркнул, что еще "однозначно рано" говорить о политической ответственности министра внутренних дел или главы Нацполиции за трагедию в Кагарлыке.

Напомним, правоохранительный комитет ВР 1 июня соберется на закрытое заседание по делу об изнасиловании в Кагарлыцком отделении полиции.

Как писало РБК-Украина, в ночь с 23 на 24 мая в Кагарлыке двое сотрудников изнасиловали женщину, после чего было принято решение об реорганизации отдела.

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Автор: Олег Черныш