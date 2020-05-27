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Стало відомо, чому трагедію у Кагарлику комітет ВР розгляне в закритому режимі

Новини » Надзвичайні події     27.05.2020 - 17:30
Стало відомо, чому трагедію у Кагарлику комітет ВР розгляне в закритому режимі
Фото: Денис Монастирський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Членів комітету проінформують про неприпустимість розголошення відомостей справи

Комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності розгляне справу про трагедію у Кагарлику в закритому засіданні через особливості вчиненого злочину. Глава комітету Денис Монастирський впевнений, що всі члени комітету підтримають рішення про закрите засідання.

Про це парламентарій розповів РБК-Україна.

"По-перше, це пов'язано з особливістю самого злочину, адже мова йде про сексуальний злочин і там є подробиці, які не можуть бути оприлюднені публічно. А по-друге, там є таємниця досудового розслідування", - зазначив депутат.

Монастирський також підкреслив, що члени комітету будуть проінформовані про неприпустимість розголошення відомостей цього досудового розслідування.

Так, на засіданні комітету 1 червня планується заслухати правоохоронців і з'ясувати, чи були зібрані в належний процесуальний спосіб усі необхідні докази провини затриманих поліцейських.

Крім того, Монастирський допускає створення тимчасової слідчої комісії щодо подій у Кагарлику.

"Відносно створення ТСК, то ми будемо робити висновки вже після того, як всі заслухаємо (на комітеті 1 червня, - ред.), але на моє переконання, ТСК потрібно створювати тоді, коли ми побачимо, що не виконує все необхідне ДБР і з'являються якісь складнощі в розслідуванні", - додав нардеп.

Глава комітету підкреслив, що ще "однозначно рано" говорити про політичну відповідальність міністра внутрішніх справ або глави Нацполіції за трагедію у Кагарлику.

Нагадаємо, правоохоронний комітет ВВ 1 червня збереться на закрите засідання у справі про зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції.

Як писало РБК-Україна, в ніч з 23 на 24 травня у Кагарлику двоє співробітників згвалтували жінку, після чого було прийнято рішення про реорганізацію відділу.

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Автор: Олег Черниш

Теги Новини України полицияизнасилованиеВерховна Рада
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