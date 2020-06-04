Стало известно, почему сорвалось назначение министра экологии

Фото: Роман Абрамовский (скрин ютуб 5 канал)

У нардепов возникли вопросы к декларации Абрамовского

Голосование за назначение Романа Абрамовского министром экологии сорвалось из-за вопросов к его декларации. Из-за этого часть нардепов фракции "Слуга народа" выступает против его назначения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Кадровые эксперименты: как ищут и назначают министров в правительство Шмыгаля".

В частности, в понедельник фракция "Слуги народа" обсуждала назначение действующего замминистра энергетики и защиты окружающей среды главой новосозданного Минэкологии, но ряд нардепов высказался против.

В итоге голосование по Абрамовскому не вынесли в сессионный зал, хотя профильный комитет выразил ему свою поддержку. По информации РБК-Украина, у депутатов есть вопросы к его декларации.

При этом, как отмечают источники в "Слуге народа", нет задачи в ближайшее время заполнить все вакансии в Кабинете министров.

Отметим, согласно декларации Абрамовского, у него и семьи в собственности две квартиры в Киеве, коллекция дорогих часов, ювелирных изделий и элитный автопарк, который состоит из Mercedes Benz S500 2010 года, Range Rover 2013 года и BMW X5 2008 года.

В то же время, согласно декларации, его семья занимается бизнесом, связанным с производством и продажей электроэнергии, строительством и выловом рыбы.

Напомним, на этой неделе премьер-министр Денис Шмыгаль предложил назначить Абрамовского главой Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, которое будет выделено из большого Минэкоэнерго.

Ожидается, что министерство создадут в течение месяца.

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Автор: РБК-Украина