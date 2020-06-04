Кадровые эксперименты: как ищут и назначают министров в правительство Шмыгаля

Денис Шмыгаль ищет кадры в свой Кабмин (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Правительству Дениса Шмыгаля исполнилось уже три месяца, но его доукомплектация продолжается до сих пор. 4 июня Верховная рада назначила еще одного министра и одного вице-премьера, но ряд кресел в Кабмине до сих не заняты. О том, как команда власти подбирала новых членов правительства и почему не удается заполнить все вакансии – в материале РБК-Украина.

Состав нынешнего Кабмина формировался в большой спешке, его конфигурация менялась буквально до последнего момента перед решающим голосованием в Раде. Подбор кадров осложнялся и тем, что во власти признали неудачной серию экспериментов со слиянием нескольких министерств в одно, и запустили обратный процесс.

Закрывать кадровые дыры пришлось постепенно и в непростых карантинных условиях. 17 марта был назначен министр экономики Игорь Петрашко. 30 марта – министры финансов и здравоохранения Сергей Марченко и Максим Степанов, их предшественники проработали на своих должностях меньше месяца.

4 июня Верховная рада утвердила нового вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, Ольгу Стефанишину. Ранее занимавший это место Вадим Пристайко должен отправиться послом в Великобританию. Также был назначен министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Помимо "Слуги народа", голоса в их поддержку дали депутатские группы "Довира" и "За майбутнє", а также ряд внефракционных нардепов.

Культура вместо Киева

Самым резонансным, очевидно, стало назначение Александра Ткаченко, который возглавлял комитет ВР по гуманитарной политике, а до попадания в Раду руководил группой "1+1 Медиа". Дело в том, что буквально накануне того, как фракция "Слуги народа" поддержала его выдвижение на Минкульт, сам Ткаченко объявил о своем участии в кандидатских праймериз на выборах мэра Киева.

Собеседник РБК-Украина в руководстве "Слуги народа" заверил, что прямой связи между назначением Ткаченко на Минкульт и его мэрскими амбициями не было. При этом сам Ткаченко подтвердил, что и дальше будет интересоваться ситуацией в столице. По информации издания, он может войти в руководящие органы киевской партийной организации СН.

"Мы давно искали такого человека на Минкульт, который был бы понятен и президенту, и профессиональному сообществу. Ткаченко хороший управленец, тоже руководил медиахолдингом, как Бородянский (предшественник Ткаченко на посту Владимир Бородянский, – ред.), будет продолжать его инициативы. При этом Ткаченко получил хороший опыт за время руководства комитетом, и стал уже не таким бескомпромиссным", – рассказал источник РБК-Украина в президентском окружении.

Идти на компромиссы новому министру, очевидно, придется как минимум во время рассмотрения законопроекта "О медиа". Ткаченко был соавтором этой инициативы, которая в начале года вызвала бурные дискуссии в медийных кругах, и намерен продвигать ее уже на новой должности.

Представители монобольшинства рассказали РБК-Украина, что фракция в целом позитивно восприняла и кандидатуру Ольги Стефанишиной на пост вице-премьера по евроинтеграции. Уход с этой должности Вадима Пристайко, насколько известно изданию, был обоюдным решением Офиса президента и самого уже бывшего вице-премьера.

Стефанишина в 2017-2019 годах руководила правительственным офисом по координации европейской и евроатлантической интеграции, на прошлогодние парламентские выборы шла в списке "Украинской стратегии Гройсмана". Ее ближайшим заданием станет подготовка к обновлению Соглашения об ассоциации с ЕС. Стефанишина во время общения с депутатами монобольшинства напирала на то, что на новой должности будет активно отстаивать украинские интересы на этих переговорах.

Последние вакансии

РБК-Украина ранее неоднократно писало о том, что кадровая политика Офиса президента нередко вызывает недовольство среди депутатов "Слуги народа" В частности, члены монобольшинства регулярно жаловались на то, что кандидатов на посты в правительстве им спускают "сверху" в последний момент, без нормального обсуждения.

Впрочем, в последние месяцы пропрезидентская фракция уже неоднократно показывала зубы Банковой. К примеру, Сергея Марченко и Максима Степанова назначили министрами лишь со второй попытки, а назначение Михаила Саакашвили вице-премьером из-за позиции депутатов сорвалось вовсе.

"В нынешней волне кадровых решений позиция фракции уже очень хорошо учитывается. Сейчас обязательны полноценные встречи с кандидатами, они хотя бы в общих словах представляют свою программу, депутаты задают им вопросы. Также для позиции фракции в целом очень важно, что говорят о кандидате в профильном комитете Рады", – сказала РБК-Украина замглавы фракции СН Евгения Кравчук.

Поиск голосов за назначение очередных министров не всегда идет успешно, и это одна из главных причин, почему в Кабмине Шмыгаля остаются два вакантных места: министра энергетики и министра образования и науки. Сейчас их в статусе "и.о." возглавляют Ольга Буславец и Любомира Мандзий. К ним добавилось и вакантное кресло главы вновь созданного Минэкологии.

По словам Евгении Кравчук, на данный момент голоса за назначение Буславец министром вряд ли нашлись бы. Замглавы фракции отмечает, что сперва необходимо дождаться, чем закончатся начатые Буславец инициативы, например, по пересмотру "зеленого тарифа". И уже потом нужно будет оценить результаты ее работы.

При этом Буславец пользуется поддержкой премьера Шмыгаля. В середине мая он высказался за ее назначение полноценным министром без приставки "и.о.", если Буславец "вытащит энергетическую сферу из кризиса". В украинской энергетике в последнее время действительно происходят неоднозначные процессы. К примеру, останавливаются энергоблоки атомных электростанций, что вызывает критику в адрес Буславец.

Одним из активных критиков сложившейся ситуации выступает глава профильного комитета, депутат от СН Андрей Герус. В последние дни в соцсетях появились слухи о его возможном назначении на пост главы Минэнерго. Но в разговоре с РБК-Украина Герус отметил, что не планирует менять место работы.

"На пост министра энергетики нам нужен человек профессиональный, самостоятельный, равноудаленный от различных ФПГ, готовый работать в условиях психологического давления и финансовых соблазнов. Если мы уже будем кого-то утверждать, то парламент должен быть уверен, что утверждает профессионального человека, это уже будет наша ответственность", – сказал Герус.

Скорее всего, кадровых изменений в Минэнерго пока действительно не будет. 3 июня Кабмин решил, что Буславец и дальше будет исполнять обязанности главы Минэнерго уже после разделения министерства. "Я уже слышал 25 версий о том, кто станет министром энергетики. Пока решения никакого нет", – сказал источник РБК-Украина в руководстве "Слуги народа".

Активный подбор кандидатов ведется и на вакансию главы Минобразования. В начале марта в СМИ появилась информация о том, что на эту должность претендуют депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина и Василий Кремень, занимавший этот пост еще в 1999-2005 годах, в правительствах Виктора Ющенко, Анатолия Кинаха и Виктора Януковича. Сам Кремень вскоре опроверг свои министерские амбиции.

На пресс-конференции 20 мая президент Владимир Зеленский рассказал, что несколько раз предлагал возглавить МОН нынешнему главе профильного комитета Рады Сергею Бабаку, но тот отказывался.

По информации РБК-Украина, на днях в качестве возможного министра рассматривалась замглавы Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк. Но во время собеседования она не смогла найти общий язык с премьер-министром, и Шмыгаль не поддержал ее кандидатуру.

Последним на данный момент кандидатом стал ректор Черниговского национального технического университета Сергей Шкарлет. В 2010 году он безуспешно баллотировался в черниговский облсовет от Партии регионов и активно поддерживал тогдашнего президента Виктора Януковича. В 2015 году Шкарлет с тем же результатом пытался попасть в облсовет, но уже как кандидат от "Блока Петра Порошенко".

Как подтвердил РБК-Украина глава профильного комитета Рады Сергей Бабак, 3 июня члены его комитета провели встречу со Шкарлетом. Но общее решение по кандидатуре Шкралета пока не принято. При этом, по информации издания, альтернативных кандидатов на пост главы МОН на данный момент пока нет.

Буквально в последний момент сорвалось назначение главы новосозданного Минэкологии. На эту должность предлагался действующий замглавы министерства энергетики и защиты окружающей среды Роман Абрамовский. Эксперимент по слиянию этих двух направлений в одном министерстве во власти признали неудачным.

"Мне было странно, когда я попал на первые заседания Кабинета министров, когда министр энергетики сначала докладывал о состоянии дел в атомной энергетике, затем угольная отрасль, а потом о краснокнижных растениях и вылове мотыля", – заявил Денис Шмыгаль в конце мая в интервью "Интерфакс-Украина".

По информации РБК-Украина, во время обсуждения его кандидатуры на заседании фракции "Слуги народа" в понедельник ряд депутатов высказались против. В то же время, Абрамовский получил поддержку со стороны профильного парламентского комитета. Но его кандидатуру на рассмотрение в сессионный зал так и не внесли, хотя голосов за его назначение в зале должно было бы хватить. В частности, якобы возникли какие-то вопросы к декларации Абрамовского. На данный момент ситуация с главой нового министерства остается неопределенной.

При этом, как рассказывают источники издания в президентской политсиле, задача спешить с заполнением всех вакансий в Кабмине перед властью не стоит. В то же время, сам состав правительства может расшириться.

В частности, по словам Дениса Шмыгаля, обсуждается вопрос воссоздания отдельного министерства по вопросам аграрной политики. А Владимир Зеленский анонсировал появление вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и промышленной политики. На поиск кандидата, по словам президента, отведено десять дней.

Таким образом, начавшиеся еще прошлой осенью административно-кадровые эксперименты в Кабинете министров будут продолжаться. Но проблема "кадрового голода", на которую президент жаловался на пресс-конференции, никуда не делась. Вероятно потенциально сильных кандидатов отпугивает также частота, с которой в правительстве происходят замены, и непредсказуемость кадровых решений команды Зеленского.