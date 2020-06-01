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Стали известны сроки создания Минприроды

Новости » Политика     01.06.2020 - 17:53
Стали известны сроки создания Минприроды
Фото: замминистра экономики Тарас Высоцкий (wikipedia.org Администрация президента Украины)

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов появится через месяц

Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов должно занять около месяца. Министерство отделяют от большого Минэкоэнерго.

Об этом в Facebook сообщил замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий.

По его словам, сегодня прошло онлайн-совещание с участием замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Романа Абрамовского и представителей структурных подразделений и профильных ассоциаций.

"На заседании был обсужден ряд вопросов. Создание Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины в контексте работы агрохимического сектора. Было озвучено, что процедура разделения министерства должна занять около месяца", - отметил Высоцкий.

Напомним, на прошлой неделе Кабинет министров принял решение разделить Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных ведомства, решение принято из-за неэффективности работы в рамках одного министерства и конфликта интересов.

Отметим, большое Минэкоэнерго появилось путем слияния профильных ведомств в конце лета 2019 года, на должность министра тогда был назначен Алексей Оржель.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство охраны окружающей средыМинэнерго
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