Стало відомо, чому зірвалося призначення міністра екології

Фото: Роман Абрамовський (скрін ютуб 5 канал)

У нардепів виникли питання до декларації Абрамовського

Голосування за призначення Романа Абрамовського міністром екології зірвалося через питання до його декларації. Через це частина нардепів фракції "Слуга народу" виступає проти його призначення.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадрові експерименти: як шукають і призначають міністрів до уряду Шмигаля".

Зокрема, у понеділок фракція "Слуги народу" обговорювала призначення чинного заступника міністра енергетики та захисту навколишнього середовища головою новоствореного Мінекології, але ряд нардепів висловився проти.

У підсумку голосування щодо Абрамовського не винесли в сесійну залу, хоча профільний комітет висловив йому свою підтримку. За інформацією РБК-Україна, у депутатів є запитання до його декларації.

При цьому, як зазначають джерела у "Слуги народу", немає завдання найближчим часом заповнити всі вакансії в Кабінеті міністрів.

Зазначимо, згідно з декларацією Абрамовського, у нього та сім'ї у власності дві квартири в Києві, колекція дорогих годинників, ювелірних виробів та елітний автопарк, який складається з Mercedes Benz S500 2010 року, Range Rover 2013 року та BMW X5 2008 року.

Водночас, згідно з декларацією, його сім'я займається бізнесом, пов'язаним з виробництвом і продажем електроенергії, будівництвом та виловом риби.

Нагадаємо, на цьому тижні прем'єр-міністр Денис Шмигаль запропонував призначити Абрамовського головою Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, яке буде виділено з великого Мінекоенерго.

Очікується, що міністерство створять протягом місяця.

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Автор: РБК-Україна