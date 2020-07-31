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В Киеве закрыли на карантин общежитие КПИ

Киев, Пятница 31 июля 2020 12:24
В Киеве закрыли на карантин общежитие КПИ
Фото: Виталий Кличко (facebook.com merkieva)
Автор: Юлия Струк

В общежитии болеют 133 курсанта

В Киеве закрыли на карантин общежитие Института специальной связи и защиты информации Национального университета "Киевский политехнический институт имени Сикорского". В общежитии зафиксирована вспышка коронавируса.

Об этом в ходе брифинга рассказал столичный градоначальник Виталий Кличко.

"После обнаружения первых больных в общежитии провели полную дезинфекцию... Общежитие закрыли на карантин", - сказал мэр.

Он добавил, что в здании общежития постоянно проводят дезинфекцию и возле него дежурят сотрудники полиции.

По словам Кличко, в общежитии заболели 133 курсанта, из них госпитализировали 10 курсантов и одного преподавателя. Всего в общежитии проживают 152 курсанта.

"Другие курсанты лечатся в общежитии под контролем", - сказал столичный градоначальник.

Он добавил, что зараженные получают необходимую медицинскую помощь, а специалисты "Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины" тестируют всех контактных лиц заболевших.

Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан рассказал, что ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве связано со вспышкой коронавируса в общежитии КПИ.

Как писало РБК-Украина, всего в общежитии КПИ заболели 133 курсанта.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевкарантинобщежитие
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