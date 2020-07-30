Киев может попасть в оранжевую карантинную зону

Фото: карантин в Киеве (РБК-Украина)

Решение будет принято завтра

Эпидемиологическая ситуация в Киеве будет приближаться к оранжевой зоне, согласно зонированию, которое предполагает адаптивный карантин с 1 августа. Завтра будет принято решение.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Киев окажется на границе - между желтой и оранжевой зонами", - сказал Рубан в комментарии РБК-Украина о прогнозах эпидемиологической ситуации с 1 августа.

Отметим, Украину планируют поделить на четыре зоны карантина - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Зеленая зона включает в себя масочный режим в местах скопления людей, придерживаться социальной дистанции, один человек на 5 квадратных метров во время проведения массовых мероприятий.

Желтая зона аналогична к зеленой, но уже является предупредительной. Запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Оранжевая зона - кроме вышеупомянутого, запрет развлекательных заведений и ресторанов ночью, плановой госпитализации в больницах, работы спортзалов, детских лагерей.

Красная зона - все органичения, которые уже упоминались, а также запрет работы общественного транспорта, посещения заведений образования, деятельности кафе и ресторанов.

Напомним, Минздрав завтра инициирует проведение заседания центральной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для утверждения четырех зон карантина.

Тем временем, в Украине, в частности в Киеве, фиксируют новый антирекорд - почти 1200 новых случаев коронавируса.