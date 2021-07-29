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Стало известно, планируется ли эвакуация украинцев из-за пожаров в Турции

Автор: Дмитрий Левицкий

Из-за лесных пожаров в Турции на данный момент не планируется эвакуация украинских туристов. Массовые обращения пока не поступают, а те, которые есть, связаны с отселением из отелей, в которых из-за пожаров нет света или воды.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел.

"Консул в Анталии сказал, что есть единичные обращения относительно возможного отселения из отелей, но только тех, например, где из-за пожаров отсутствует свет или водоснабжение. Это не то, что горит гостиница. Но массовых обращений пока нет. Пока речь не идет об эвакуации украинцев", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что если будут массовые обращения, то дипломаты продумают эвакуацию. По состоянию на сейчас пострадавших среди украинских туристов нет.

Напомним, ранее сообщалось, что лесные пожары в Турции снова дошли до курортного Мармариса, и туристов эвакуируют из отелей.

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МИД УкраиныпожарэвакуацияТурция