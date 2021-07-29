RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, чи планується евакуація українців через пожежі в Туреччині

Автор: Дмитро Левицький

Через лісові пожежі в Туреччині на даний момент не планується евакуація українських туристів. Масові звернення поки не надходять, а ті, які є, пов'язані з відселенням з готелів, в яких через пожежі немає світла або води.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли в прес-службі Міністерства закордонних справ.

"Консул в Анталії сказав, що є поодинокі звернення щодо можливого відселення з готелів, але тільки тих, наприклад, де через пожежі відсутнє світло або водопостачання. Це не те, що горить готель. Але масових звернень поки немає. Поки мова не йде про евакуацію українців", - розповіли в прес-службі.

Повідомляється, що якщо будуть масові звернення, то дипломати продумають евакуацію. Станом на зараз постраждалих серед українських туристів немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лісові пожежі в Туреччині знову дійшли до курортного Мармарису, і туристів евакуюють з готелів.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗСпожежаевакуаціяТурция