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Стало известно, когда Пелоси может отправиться в Тайвань

Новина українською →
США, Пятница 29 июля 2022 18:05
Стало известно, когда Пелоси может отправиться в Тайвань Фото: спикер палаты представителей Нэнси Пелоси (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань может состояться уже в ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Washington Post Джоша Рогина.

"Дипломатические источники говорят, что поездка спикера Пелоси на Тайвань ожидается, (произойдет это) в начале ее азиатского турне", - написал он.

Репортер добавил, что в офисе Пелоси ему сообщили, что "визит возможен, но не подтвержден".

"Пока она не приземлится, все может измениться, но она собирается", - добавил Рогин.

Напомним, ранее правительство Китая пригрозило "решительными мерами", в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Как сообщалось, ВС Китая начали военные учения в Южно-Китайском море. Маневры проходят на фоне подготовки возможной поездки спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

Также РБК-Украина писало, что, по информации СМИ, американские военные начали опасаться, что Китай может сбить самолет со спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время ее визита в Тайвань, который запланирован в августе текущего года.

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