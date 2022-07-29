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Стало відомо, коли Пелосі може вирушити до Тайваню

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США, П'ятниця 29 липня 2022 18:05
Стало відомо, коли Пелосі може вирушити до Тайваню Фото: спікер палати представників Ненсі Пелосі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань може відбутися вже протягом кількох днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Washington Post Джоша Рогіна.

"Дипломатичні джерела кажуть, що поїздка спікера Пелосі на Тайвань очікується (відбудеться це) на початку її азіатського турне", - написав він.

Репортер додав, що в офісі Пелосі йому повідомили, що "візит можливий, але не підтверджений".

"Поки вона не приземлиться, все може змінитись, але вона збирається", - додав Рогін.

Нагадаємо, раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.

Як повідомлялось, ЗС Китаю почали військові навчання в Південно-Китайському морі. Маневри проходять на тлі підготовки можливої поїздки спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

Також РБК-Україна писало, що, за інформацією ЗМІ, американські військові почали побоюватися, що Китай може збити літак зі Спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Тайваню, який запланований у серпні поточного року.

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