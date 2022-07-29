Стало відомо, коли Пелосі може вирушити до Тайваню
Візит спікера палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань може відбутися вже протягом кількох днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter репортера Washington Post Джоша Рогіна.
"Дипломатичні джерела кажуть, що поїздка спікера Пелосі на Тайвань очікується (відбудеться це) на початку її азіатського турне", - написав він.
Репортер додав, що в офісі Пелосі йому повідомили, що "візит можливий, але не підтверджений".
"Поки вона не приземлиться, все може змінитись, але вона збирається", - додав Рогін.
Нагадаємо, раніше уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами", у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню.
Як повідомлялось, ЗС Китаю почали військові навчання в Південно-Китайському морі. Маневри проходять на тлі підготовки можливої поїздки спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.
Також РБК-Україна писало, що, за інформацією ЗМІ, американські військові почали побоюватися, що Китай може збити літак зі Спікером Палати представників США Ненсі Пелосі під час її візиту до Тайваню, який запланований у серпні поточного року.
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