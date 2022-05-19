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Стало известно, что Parimatch продолжает работать в Беларуси

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Четверг 19 мая 2022 13:31
Стало известно, что Parimatch продолжает работать в Беларуси Фото: стало известно, что Parimatch продолжает работать в Беларуси (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерская компания Parimatch продолжает работать в Беларуси. Это подтверждают баннеры компании в Минске, а также новости о жеребьевке третьего раунда Париматч-Кубок Беларуси, анонсированные 18 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт PM.

Так, компания продолжает спонсировать соревнования, клубы, принимать ставки и платить налоги Беларуси.

Букмекер принимает ставки на официальном сайте pm.by, в мобильной версии, в приложениях для iOS и Android и в наземных пунктах приема ставок, имеет отделения в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве.

Ранее в компании заявили, что отозвал франшизу в России, однако после незначительного ребрендинга компания продолжает работу.

В официальном сообщении компании о ребрендинге говорится, что "динамика и стиль символизируют преемственность и отсылают к истории компании в России".

Также там подчеркнули, что действующие контракты продолжат исполняться в рамках согласованных опций. С лигами, клубами, федерациями, где использовался нейминг предыдущего бренда, в данный момент ведутся переговоры о дальнейшем использовании обновленного названия в коммуникациях.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что войска Беларуси совершают маневры вдоль границы Украины. В настоящее время власти вынуждены резервировать часть сил на случай, если Кремль "дожмет" Минск и принудит Беларусь к открытому вторжению в Украину.

Ранее глава бюджетного комитета Верховной рады Даниил Гетманцев предлагает ввести дополнительные налоги для компаний, работающих на оккупантов.

По его словам, вырученные таким образом средства будут направляться на восстановление разрушенных домов и инфраструктуры, лечение и реабилитацию раненых. Такой бизнес должен заплатить за сотрудничество с агрессором.

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