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Стало відомо, що Parimatch продовжує працювати в Білорусі

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Четвер 19 травня 2022 13:31
Стало відомо, що Parimatch продовжує працювати в Білорусі Фото: стало відомо, що Parimatch продовжує працювати в Білорусі (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Букмекерська компанія Parimatch продовжує працювати в Білорусі. Це підтверджують банери компанії в Мінську, а також новини про жеребкування третього раунду Паріматч-Кубок Білорусі, анонсовані 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт PM.

Так, компанія продовжує спонсорувати змагання, клуби, приймати ставки і платити податки Білорусі.

Букмекер приймає ставки на офіційному сайті pm.by, в мобільній версії, в додатках для iOS і Android і в наземних пунктах прийому ставок, має відділення в Мінську, Бресті, Вітебську, Гомелі, Гродно і Могильові.

Раніше в компанії заявили, що відкликав франшизу в Росії, проте після незначного ребрендингу компанія продовжує роботу.

В офіційному повідомленні компанії про ребрендинг йдеться, що "динаміка і стиль символізують спадкоємність і відсилають до історії компанії в Росії".

Також там підкреслили, що діючі контракти продовжать виконуватися в рамках узгоджених опцій. З лігами, клубами, федераціями, де використовувався Неймінг попереднього бренду, наразі ведуться переговори про подальше використання оновленої назви в комунікаціях.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що війська Білорусі здійснюють маневри вздовж кордону України. Тепер влада змушена резервувати частину сил на випадок, якщо Кремль "дотисне" Мінськ і примусить Білорусь до відкритого вторгнення в Україну.

Раніше голова бюджетного комітету Верховної ради Данило Гетманцев пропонує ввести додаткові податки для компаній, що працюють на окупантів.

За його словами, виручені таким чином кошти спрямовуватимуться на відновлення зруйнованих будинків та інфраструктури, лікування та реабілітацію поранених. Такий бізнес повинен заплатити за співпрацю з агресором.

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Білорусь Parimatch
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