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Стало известно, откуда были запущены ракеты по Кременчугу

Фото: спасатели на месте ракетного удара в Кременчуге (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Александр Мороз

Ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область) был нанесен с территории Курской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Военно-воздушных сил ВСУ.

"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенных с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на вечер 27 июня известно о гибели не менее 10 человек, которые на момент ракетного удара находились в торговом центре. Еще около 40 ранены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в общей сложности по Кременчугу ударили двумя ракетами, вторая попала в стадион.

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