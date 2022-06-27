Стало известно, откуда были запущены ракеты по Кременчугу

Ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область) был нанесен с территории Курской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Военно-воздушных сил ВСУ.

"В торгово-развлекательный центр в городе Кременчуг российские оккупанты попали ракетами Х-22, выпущенных с дальних бомбардировщиков Ту-22 М3. Самолеты рашистов взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на вечер 27 июня известно о гибели не менее 10 человек, которые на момент ракетного удара находились в торговом центре. Еще около 40 ранены.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в общей сложности по Кременчугу ударили двумя ракетами, вторая попала в стадион.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.