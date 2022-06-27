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Стало відомо, звідки було запущено ракети по Кременчуку

Фото: рятувальники на місці ракетного удару в Кременчуці (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Олександр Мороз

Ракетний удар по Кременчуку (Полтавська область) було завдано з території Курської області Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Військово-повітряних сил ЗСУ.

"У торгово-розважальний центр в місті Кременчук російські окупанти влучили ракетами Х-22, випущених з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на вечір 27 червня відомо про загибель не менше 10 осіб, які на момент ракетного удару перебували в торговому центрі. Ще близько 40 поранені.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, загалом по Кременчуку вдарили двома ракетами, друга влучила в стадіон.

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КременчукВійна Росії проти України