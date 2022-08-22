Стало известно, когда объявят имя нового премьера Британии

5 сентября будет объявлено имя следующего председателя Консервативной партии и премьер-министра Британии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Сопредседатель консерваторов Эндрю Стефенсон рассказал, что победитель битвы за корону Консервативной партии будет представлен на церемонии в 12:30 за две недели.

В письме депутатам-консерваторам и коллегам, который имеет название "Объявления руководства: договоренности", Стефенсон призвал их заранее подать заявку на билеты на мероприятие в понедельник, 5 сентября.

"Я рад подтвердить, что результат будет объявлен в 12:30 в понедельник, 5 сентября 2022 года, в центральной Вестминстерской зале, при этом участники должны занять свои места в 12:15", - написал Стивенсон.

Коронация нового лидера состоится в день, когда депутаты вернутся в Палату общин после летних каникул.