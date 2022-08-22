Стало известно, когда объявят имя нового премьера Британии
5 сентября будет объявлено имя следующего председателя Консервативной партии и премьер-министра Британии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Сопредседатель консерваторов Эндрю Стефенсон рассказал, что победитель битвы за корону Консервативной партии будет представлен на церемонии в 12:30 за две недели.
В письме депутатам-консерваторам и коллегам, который имеет название "Объявления руководства: договоренности", Стефенсон призвал их заранее подать заявку на билеты на мероприятие в понедельник, 5 сентября.
"Я рад подтвердить, что результат будет объявлен в 12:30 в понедельник, 5 сентября 2022 года, в центральной Вестминстерской зале, при этом участники должны занять свои места в 12:15", - написал Стивенсон.
Коронация нового лидера состоится в день, когда депутаты вернутся в Палату общин после летних каникул.
Напомним, что премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил о свою отставку в июле этого года. Причиной для этого стали обвинения члена его команды в сексуальных домогательствах к двум мужчинам.
Члены правительства Джонсона начали подавать в отставку, а депутаты правящей партии Великобритании провели голосование, чтобы объявить Джонсону вотум недоверия.
Через определенное время стали известны имена кандидатов на должность премьера Британии.
До финала смогла дойти министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая на 22 процента опережает министра финансов Риши Сунака.
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