ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії

Новость на русском →
Британія, Понеділок 22 серпня 2022 19:28
Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії Фото: Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

5 вересня буде оголошено ім'я наступного голови Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Співголова консерваторів Ендрю Стефенсон розповів, що переможець битви за корону Консервативної партії буде представлений ​​на церемонії о 12:30 за два тижні.

У листі депутатам-консерваторам та колегам, який має назву "Оголошення керівництва: домовленості", Стефенсон закликав їх заздалегідь подати заявку на квитки на захід у понеділок, 5 вересня.

"Я радий підтвердити, що результат буде оголошено о 12:30 у понеділок, 5 вересня 2022 року, у центральній Вестмінстерській залі, при цьому учасники мають зайняти свої місця о 12:15", - написав Стівенсон.

Коронація нового лідера відбудеться у день, коли депутати повернуться до Палати громад після літніх канікул.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про свою відставку в липні цього року. Причиною для цього стали звинувачення члена його команди у сексуальних домаганнях до двох чоловіків.

Члени уряду Джонсона почали подавати у відставку, а депутати правлячої партії Великобританії провели голосування, щоб оголосити Джонсону вотум недовіри.

Через певний час стали відомі імена кандидатів на посаду прем’єра Британії.

До фіналу змогла дійти міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас, яка на 22 відсотки випереджає міністра фінансів Ріші Сунака.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія
NEWS
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
Загроза ударів і нові обмеження: як в Україні готуються до Дня Незалежності
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії