Стало відомо, коли оголосять ім'я нового прем'єра Британії

5 вересня буде оголошено ім'я наступного голови Консервативної партії та прем'єр-міністра Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Співголова консерваторів Ендрю Стефенсон розповів, що переможець битви за корону Консервативної партії буде представлений ​​на церемонії о 12:30 за два тижні.

У листі депутатам-консерваторам та колегам, який має назву "Оголошення керівництва: домовленості", Стефенсон закликав їх заздалегідь подати заявку на квитки на захід у понеділок, 5 вересня.

"Я радий підтвердити, що результат буде оголошено о 12:30 у понеділок, 5 вересня 2022 року, у центральній Вестмінстерській залі, при цьому учасники мають зайняти свої місця о 12:15", - написав Стівенсон.

Коронація нового лідера відбудеться у день, коли депутати повернуться до Палати громад після літніх канікул.