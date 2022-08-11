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Стало известно, обсуждает ли ООН ввод миротворцев на Запорожскую АЭС

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Нью-Йорк, Четверг 11 августа 2022 20:17
Стало известно, обсуждает ли ООН ввод миротворцев на Запорожскую АЭС Фото: пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик (media.un.org)
Автор: Александр Мороз

В Организации Объединенных Наций (ООН) на сегодня не обсуждается идея ввода миротворческой миссии на территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Я не думаю, что есть какое-либо обсуждение развертывания миротворцев ООН. Я думаю, что стороны сами способны обеспечить безопасность, исходя из заявления генерального секретаря", - отметил он.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерреш сегодня отреагировал на российские обстрелы по территории Запорожской АЭС. В частности, он призвал демилитаризовать периметр вокруг станции.

Данную идею уже поддержали в Государственном департаменте США.

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Запорожская АЭС ООН
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