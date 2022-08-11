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Стало відомо, чи обговорює ООН введення миротворців на Запорізьку АЕС

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Нью-Йорк, Четвер 11 серпня 2022 20:17
Стало відомо, чи обговорює ООН введення миротворців на Запорізьку АЕС Фото: прес-секретар генсека ООН Стефан Дюжаррік (media.un.org)
Автор: Олександр Мороз

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) на сьогодні не обговорюється ідея введення миротворчої місії на територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

"Я не думаю, що є якесь обговорення розгортання миротворців ООН. Я думаю, що сторони самі здатні забезпечити безпеку, виходячи із заяви генерального секретаря", - зазначив він.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш сьогодні відреагував на російські обстріли по території Запорізької АЕС. Зокрема, він закликав демілітаризувати периметр навколо станції.

Дану ідею вже підтримали в Державному департаменті США.

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