Стало відомо, чи обговорює ООН введення миротворців на Запорізьку АЕС

В Організації Об'єднаних Націй (ООН) на сьогодні не обговорюється ідея введення миротворчої місії на територію Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря генсека ООН Стефана Дюжарріка.

"Я не думаю, що є якесь обговорення розгортання миротворців ООН. Я думаю, що сторони самі здатні забезпечити безпеку, виходячи із заяви генерального секретаря", - зазначив він.