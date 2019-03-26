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Стало відомо, коли оприлюднять доповідь Мюллера

Новини » Політика    26.03.2019 - 23:44
Стало відомо, коли оприлюднять доповідь Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (з відкритих джерел)

У США планують публічну частину доповіді протягом "декількох тижнів"

У США планують публічну частину доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори протягом "декількох тижнів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в даний час передача Білому дому копії доповіді не планується.

В Мін'юсті США відзначили, що це відбудеться протягом декількох тижнів.

Зазначимо, основні висновки дослідження були оприлюднені 24 березня. Прокурор Бар представив їх конгресу США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім поки не отримував документів спеціального прокурора Роберта Мюллера за підсумками розслідування про можливе втручання Росії в хід президентських виборів в Сполуених Штатах.

РБК-Україна писало, що спецпрокурор Мюллер офіційно завершив майже дворічне розслідування про вплив Росії на вибори президента США в 2016 році, коли переміг Трамп. Зараз документ передано в Міністерство юстиції США Вільяму Баррі. Він опублікує свій звіт на базі доповіді Мюллера.

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