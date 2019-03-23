ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы в США

Новости » Политика    23.03.2019 - 00:40
Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы в США
Фото: Роберт Мюллер

Доклад Мюллера передала в Минюст США

Специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Расследование длилось почти два года. Доклад спецпрокурора, которая сейчас имеет статус секретной, передали в Министерство юстиции США. Теперь руководитель ведомства Уильям Барр должен принять решение о передаче всего документа или его частей в Конгресс США, или же относительно обнародования доклада. Также Минюст может передать в Конгресс только собственный итог доклада.

Сам министр юстиции США Барр в письме в Конгресс США отметил, что он рассматривает доклад и ожидает, что сможет проинформировать о главных выводах специального прокурора уже в эти выходные.

Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы в США

Фото: письмо Барра к Конгрессу (twitter.com/adamgoldmanNYT)

В Белом доме уже отметили, что пока не получали документов от Мюллера.

Напомним, недавно резидент Дональд Трамп требует обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США. Трамп считает, что этот доклад воспринимает как "смешную".

Ранее Трамп заявил, что считает незаконным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. По мнению лидера США, "русский заговор был оправданием того, что демократы проиграли выборы".

Трамп не возражает против обнародования доклада Мюллера Еще один прокурор по делу о вмешательстве РФ в выборы США покинул команду Мюллера
Новости Украины влияниемюллерВыборы в США
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь