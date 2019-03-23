Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы в США

Фото: Роберт Мюллер

Доклад Мюллера передала в Минюст США

Специальный прокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер завершил расследование относительно вмешательства России в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Расследование длилось почти два года. Доклад спецпрокурора, которая сейчас имеет статус секретной, передали в Министерство юстиции США. Теперь руководитель ведомства Уильям Барр должен принять решение о передаче всего документа или его частей в Конгресс США, или же относительно обнародования доклада. Также Минюст может передать в Конгресс только собственный итог доклада.

Сам министр юстиции США Барр в письме в Конгресс США отметил, что он рассматривает доклад и ожидает, что сможет проинформировать о главных выводах специального прокурора уже в эти выходные.

Фото: письмо Барра к Конгрессу (twitter.com/adamgoldmanNYT)

В Белом доме уже отметили, что пока не получали документов от Мюллера.

Напомним, недавно резидент Дональд Трамп требует обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США. Трамп считает, что этот доклад воспринимает как "смешную".

Ранее Трамп заявил, что считает незаконным расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы США в 2016 году. По мнению лидера США, "русский заговор был оправданием того, что демократы проиграли выборы".