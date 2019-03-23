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В Белом доме не получили доклад Мюллера о вмешательстве РФ в выборы

Новости » Политика    23.03.2019 - 01:50
В Белом доме не получили доклад Мюллера о вмешательстве РФ в выборы
Фото: Белый дом (Twitter / bbc)

Администрация Трампа ждет шагов от министра юстиции Уильяма Барра

Белый дом пока не получал документов специального прокурора Роберта Мюллера по итогам расследования о возможном вмешательстве России в ход президентских выборов в Сполуених Штатах. Как это информирует РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

По ее словам, администрация президента США Дональда Трампа не была проинформирована о завершении расследования Мюллера.

"Следующий шаг - за генпрокурором Уильямом Барри, мы ожидаем, что процесс будет развиваться дальше", - заявила она.

В Белом доме не получили доклад Мюллера о вмешательстве РФ в выборы

Напомним, спецпрокурор Мюллер официально завершил почти двухлетнее расследование о влиянии России на выборы президента США в 2016 году, когда победил Трамп. Сейчас документ передан в Министерство юстиции США Уильяму Барру. Он опубликует свой отчет на базе докладе Мюллера.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что отчет прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в выборы США должен быть обнародован для общественности.

Мюллер завершил расследование о вмешательстве России в выборы в США Трамп не возражает против обнародования доклада Мюллера
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