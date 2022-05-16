Стало известно, когда новый посол США может прибыть в Украину

По ее словам, на сегодня в Киеве работает небольшая команда американских дипломатов. Они еще готовят планы официального открытия и увеличения присутствия, насколько позволит ситуация.

"Мы также ждем одобрения кандидатуры посла Бриджит Бринк. У нее есть двухпартийная поддержка, слушания в Конгрессе прошли, по моему мнению, хорошо, и если она будет подтверждена, то сможет присоединиться к нам. Возможно, это произойдет уже в июне", - отметила Квин.

Что известно о Бриджит Бринк

Бринк является американском послом в Словакии, до этого несколько лет была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.

С 2014 по 2015 год была замглавы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии замглавы миссии посольства США в Тбилиси. Считается опытным дипломатом.