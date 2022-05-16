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Стало відомо, коли новий посол США може прибути до України

Фото: кандидат на посаду посла США в Україні Бріджит Брінк (sk usembassy gov)
Автор: Артем Горовенко

У разі призначення Бріджит Брінк новим послом США в Україні вона може прибути до посольства в Києві вже в червні. Її кандидатуру ще мають остаточно затвердити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю тимчасово повіреної у справах США Крістіни Квін для "Європейської правди".

За її словами, на сьогодні в Києві працює невелика команда американських дипломатів. Вони ще готують плани офіційного відкриття і збільшення присутності, наскільки дозволить ситуація.

"Ми також чекаємо схвалення кандидатури посла Бріджит Брінк. У неї є двопартійна підтримка, слухання в Конгресі пройшли, на мою думку, добре, і якщо вона буде підтверджена, то зможе приєднатися до нас. Можливо, це відбудеться вже в червні", - зазначила Квін.

Що відомо про Бріджит Брінк

Брінк є американським послом у Словаччині, до цього кілька років була заступником помічника держсекретаря в Бюро європейських і євразійських справ.

З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі. Вважається досвідченим дипломатом.

Нагадаємо, президент США Джо Байден офіційно висунув кандидатуру Брінк у квітні після того, як вона була узгоджена з Україною.

Брінк вже говорила про намір працювати з Конгресом над забезпеченням подальшої гуманітарної та економічної підтримки України.

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