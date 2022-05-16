Стало відомо, коли новий посол США може прибути до України

За її словами, на сьогодні в Києві працює невелика команда американських дипломатів. Вони ще готують плани офіційного відкриття і збільшення присутності, наскільки дозволить ситуація.

"Ми також чекаємо схвалення кандидатури посла Бріджит Брінк. У неї є двопартійна підтримка, слухання в Конгресі пройшли, на мою думку, добре, і якщо вона буде підтверджена, то зможе приєднатися до нас. Можливо, це відбудеться вже в червні", - зазначила Квін.

Що відомо про Бріджит Брінк

Брінк є американським послом у Словаччині, до цього кілька років була заступником помічника держсекретаря в Бюро європейських і євразійських справ.

З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі. Вважається досвідченим дипломатом.