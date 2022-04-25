Байден предложил назначить нового посла США в Украине: кто им станет
Президент США Джо Байден официально предложил назначить нового посла в Украине. Им станет опытный дипломат Бриджит Бринк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
"Сегодня президент Байден объявляет о своем намерении назначить ветерана американской дипломатии Бриджит А. Бринк на должность чрезвычайного и полномочного посла в Украине", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что Бринк посвятила 25 лет дипломатической карьеры продвижению политики США в Европе и Азии.
Владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, гурзинский и французский.
Что известно о Бриджит Бринк
На сегодня Бринк является чрезвычайным и полномочным послом США в Словакии, занимает этот пост с 2019 года. До этого в течение нескольких лет была заместителем помощника госсекретаря в Бюро европейских и евразийских дел.
С 2014 по 2015 год занимала должность замглавы миссии в посольстве США в Ташкенте. С 2011 работала в Грузии заместителем главы миссии посольства США в Тбилиси.
Дипломатическую карьеру начала в 1996 году.
Напомним, о том, что Байден определился с кандидатурой Бриджит Бринк на должность посла в Украине стало известно еще в конце января.
Через несколько дней сообщалось, что Украина одобрила ее кандидатуру.
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